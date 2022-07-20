Mansur Yavaş’tan Ankapark videosu: Yakında halka açacağız

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çürümeye terk edilen Ankapark’la ilgili Başkan Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 801 milyon 288 bin dolar harcanan ve çürümeye terk edilen Ankapark bu ayın başında mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

YAVAŞ, VİDEO PAYLAŞIP YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU

Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş bugün sosyal medya hesabından Ankapark’ın son halini gösteren bir video paylaştı.

Mansur Yavaş, “Ankapark’ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız” dedi.

YAPIMI YILLAR SÜRMÜŞTÜ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘Çinliler, Katarlılar istiyor, yılda 10 milyon turist gelecek’ diyerek yaptırdığı oyun parkı Ankapark’ın yapımı yıllar sürmüştü.

Ankapark, resmi olarak 20 Mart 2019’da açıldı ve yalnızca 8 ay sonra kapandı. Hiç ilgi görmedi. İşletmeci firma bile zor bulundu ve 6 kez ihale yapıldı.

Ankapark, ödenemeyen borçlar ve kesilen elektriği nedeniyle kapılarını kapatırken, başka bir şirkete devredildi. Şirketin 30 Nisan 2020’de belediyeye ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL’yi yatırmaması üzerine harekete geçen ABB, 90 günlük fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödemeyi yapılmadı. Belediye de teminat mektuplarının karşılığı olarak 26 milyon 400 bin lirayı gelir olarak kaydetti.

Fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından ABB, işletmeciye parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde ihtar gönderdi. Tahliye etmemesi halinde tahliyenin kaymakamlık yolu ile gerçekleştirileceği belirtilirken şirket, 50 bin TL teminat karşılığında tahliyenin yürütmesini durdurdu.

7 Ekim 2020’de fesih işlemlerinin süresi doldu. İşletmeci tesisi tahliye etmeyerek konuyu yargıya taşıdı.

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