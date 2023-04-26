Mansur Yavaş’tan Bakan Derya Yanık’a tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Nevşehir’e giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara seslendi. Yavaş’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

“Kayseri’deki İYİ Parti mitinginden geldik. Onlar orada biz burada. Birleşe birleşe kazanacağız. Altı siyasi parti sayın genel başkanım, farklı fikirlerde olmalarına rağmen bir araya geldiler. İnşallah 14 Mayıs’ta ne yapılacaksa kayıt altına alındı. Mevcut iktidarın sadece yaptıkları ve vaatleri ile gelmesi gerekirdi. Parti malı gibi bazı şeyleri yapıyorlar. Ama yaptıkları tek şey var, karalamak iftira.

“KENDİLERİ ALTILIYI TUTTURDU”

14 Mayıs’tan sonra sizle anlaşalım bu nefret dilini kaldıralım, onlara benzemeyelim. 35 bin nüfuslu belediyenin başkanı Ankara’yı yönetecek diye küçümsediler. Kendileri, annelerinin karnında büyükşehir belediye başkanı diye doğdular ya… İlk geldiklerinde maaşı bile ödeyemez dediler. İş başına geldik, ihaleleri açık yaptık. 2010’da 80 liraya yaptıkları asfaltı 20 liraya yaptırdık. Elde ettiğimiz tasarruflarla, faizli borçları dahil 5 katrilyon eski dönemin borcunu sildik. Bir kişinin verdiği karar gidecek. Diyorlar ya altısı nasıl yönetecek. Uzun süre altılı masa altılı masa derken kendileri altıyı tutturdu.

“BAKAN AFAD’IN KOLİLERİNİ SEÇİM BÖLGESİNE GÖTÜRMÜŞ”

Grup başkanvekilleri ‘HÜDA PAR bizden aday değil’ demiş. Nerede? Hangi listelerden aday oldu. Osmaniye adayı sayın bakan AFAD’ın kolilerini almış seçim bölgesine götürüyor. Uzun yıllardır izledik. Ankara’da kamyonların arkasında ‘Ankara Belediyesi Yardım Dağıtma Aracı’ yazar, kapı kapı dağıtılırdı. İnsan onuru incitilirdi. Hemen o uygulamaya son verdik. Kart vermek suretiyle Ankara’da 5-6 bin bakkalın da kazanmasını sağladık, Ankara’daki insanlar gidiyor, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılıyor.

“HALKTAN KOPTULAR”

Tutturdular, seçimi kaybedersek devletin bekası tehlikeye girer dediler. Aslında gerçekten devletin bekası tehlikede. Mülteciler nedeniyle tehlikede, işsizlik nedeniyle tehlikede, aynı zamanda kiraların yüksekliği aslında şimdi tehlikeye giriyor. Gelsinler pazarlara, insanlar istediğini alabiliyor mu? Seçildik, onların söktükleri T.C. tabelalarını yeniden astık. İstanbul 800 bin fark atarak onları cezalandırdı. Terörist başının kardeşini getirip televizyona çıkarttılar Fiyat pahalı diyenlere soğan kafalı diyorlar. Açız diyene kürekle vurmak lazım diyorlar. Halktan koptular. Biz seçildiğimizde beka gidermiş. Seçildik, o Mansur Yavaş onların söktüğü T.C. tabelasını geri duvarı çaktı. Rahatsız oluyorlar T.C tabelasından. Terörist başının kardeşini televizyona çıkardılar. Şimdi tersten çakıyorlar. Sanki millet İttifakı’nı destekliyormuş gibi konuşup, sabote elde etmek için ellerinden geliyor. Onlar ne konuşursa konuşsunlar, kandil silahı bırakmadıkça, Kandil’in tepesine füze yağacak, o silahı bırakacaklar. Artık ne Türkleri Ne Kürtleri öldüremeyecekler.

“BİZE TERÖRİST MUAMELESİ YAPMAYIN”

Bu konuşunca Suriye operasyonları ne olacak diyorlar. ABD orada YPG/PKK’yı eğittiği takdirde o operasyonlar asla durdurulmaz. PKK’nın görüşleri belli mi belli mi? Federasyon istiyor. Bayrakla sorunu var, Türklükle sorunu var, cumhuriyetle sorunu var… HÜDA-PAR’ın görüşleri de aynı. Ne farkı var? Artık bu laflara tokuz. Yutmuyoruz. Bize terörist muamelesi yapmayın. Yapacaksanız vergi almayın. Bunlara göre seçime girmek serbest, kazanmak yasak.

GENÇLERE ÇAĞRI

Gençler görev size düşüyor. Birinci turda seçimi bitireceksiniz. Hiç bunlara fırsat vermeyeceksiniz, açık farkla birinci turda bitireceksiniz. Siz de ısrar edersiniz, hep birlikte Çankaya köşküne kadar birlikte yürürüz