Mansur Yavaş’tan büyük alkış alan konuşma! “Benden ayrımcılık yapmamı beklemeyin!”





Ankara Kent Konseyi’nin genel kurulu, Kent Konseyleri alanındaki katılımda Türkiye rekoru kırılarak gerçekleştirildi. Genel Kurul'a katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kent Konseyi'ne katılan bazı gruplarla ilgili, ‘bu insanların burada ne işi var’ gibi sözleri de duyduk. Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ben bunda kararlıyım” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #haber #ankarabüyükşehirbelediyesi #chp #haber #iyiparti #milletittifakı #haberler