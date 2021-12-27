Mansur Yavaş’tan, çok sert Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bunu peşinen söylüyoruz…

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara’da bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; “Kentlerimizde sağlanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, Belediye Başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda detaylı açıklamamızı yarınki deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki, bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizin yegâne temel taşı millet iradesi ve demokrasidir. Millet iradesi ve demokrasinin olduğu yerde bu iradeye karşı yapılan haksızlıkların ve yanlış uygulamaların karşısında yer alacağımızı peşinen beyan ediyoruz.” diye konuştu.

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