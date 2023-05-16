Mansur Yavaş’tan deprem bölgesi paylaşımı





6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihtiyaçlar için tüm imkânlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de su ihtiyacı için harekete geçti.

ABB iştiraklerinden Seğmen Su, afet bölgelerinde yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla depremlerin ilk gününden beri bölgenin temiz, içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Bugüne kadar bölgede 1 milyon 500 bin litrenin üzerinde içme suyu dağıtan ABB ve Seğmen Su, depremzede vatandaşlara daha fazla su ulaşması için harekete geçti.

HEM TASARRUF EDİLDİ HEM DE EKONOMİK KATKI SAĞLANDI

Seğmen Su, bölgeye daha fazla suyun daha hızlı ulaştırılması amacıyla Adana’da bulunan bir firma ile anlaşma yaptı. Üzerinde “ABB” logosu ve “Satılamaz” ibaresi bulunan sular, bundan sonra anlaşma gereği bölgeye Adana’dan ulaştırılacak.

Anlaşma ile nakliye masraflarında yüzde 40 oranında tasarruf sağlanırken hem de depremin etkilediği iller arasında olan Adana’ya da ekonomik yönden katkı sağlanmış oldu.

YAVAŞ: BİR YANDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDERKEN…

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, “Bir yandan çalışmaya devam ederken, deprem bölgemizi bir an unutmuyoruz. İhtiyaç ve taleplerini karşılamaya aralıksız devam edeceğiz.” dedi.