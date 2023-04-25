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25 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş'tan Erdoğan ve Bahçeli'ye 'Milliyetçilik' resti! "Mevsimlik vatansever!"

Mansur Yavaş’tan Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘Milliyetçilik’ resti! “Mevsimlik vatansever!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş’tan Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘Milliyetçilik’ resti! “Mevsimlik vatansever!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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