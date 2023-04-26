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26 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş'tan Erdoğan ve Soylu'ya olay sözler! "Ağzına kürekle vuracaksın!"

Mansur Yavaş’tan Erdoğan ve Soylu’ya olay sözler! “Ağzına kürekle vuracaksın!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş’tan Erdoğan ve Soylu’ya olay sözler! “Ağzına kürekle vuracaksın!”

Alaturka Online
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