Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a hodri meydan: Belediyeyi bırakır, adaylıktan çekilirim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Kayseri’ye giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

Yavaş, ‘Diyanet’i kapatacaklar’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap vererek ‘6 liderden birisi dahi bunu söylediyse hem Ankara Belediyesi’ni bırakırım hem de adaylıktan çekilirim’ ifadesini kullandı.

Yavaş’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“BUNDAN SONRA TEMİZ SİYASET GELECEK”

*Bir seçime gidiyoruz. Seçim bitecek bu millet kimi seçerse seçecek sonra herkes evine gidecek. Ama maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onları çok hakir görüyor.

*Seçime girmek serbest kazanmak yasak gibi bir davranış içerisinde gidiyor. Sayın Akşener’e parti kurulduğundan beri yapılan saldırılar ve iftiralara karşı kimse cezalandırılmadı.

*Şu an hala korku ve nefret siyaseti devam ediyor. Herkese bir karalama bir çamur atılıyor. Hâlbuki Millet İttifakı’ndan birisi Cumhur İttifakı’ndan hiç kimseye kendilerine destek olanlara tek kelime etmiyor.

*Ama bizler her televizyon açıldığında birileri konuşurken ‘illet, zillet’ gibi birçok hakaretle karşılaşıyoruz. Ama artık bundan sonra temiz siyaset gelecek.

ERDOĞAN’IN ‘DİYANET’İ KAPATACAKLAR’ SÖZLERİNE CEVAP

*Koltuğu bırakmak istemiyorlar, bütün mesele burada. Koltuğu bırakmak istemiyorsanız şu an seçim sırasında verdiğiniz vaatleri keşke birkaç ay önce yapmış olsaydınız ve bu rahatlıkla seçmenin karşısına çıksaydınız çok daha güzel olurdu. Adeta ‘niye seçime giriyoruz?’ havasında konuşmalar yapılıyor.

*İftiralardan biri de ‘Diyaneti kapatacaklar.’ Buradan söylüyorum Diyanet’in kapatılacağına dair tek bir liderden tek bir kelime çıktıysa söz veriyorum, Ankara Belediye Başkanlığı’nı bırakır, adaylıktan da çekilirim. Peki, bu söz ne zaman söyleniyor?

*Bu söz cami avlusunda söyleniyor. Benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar, asla bir başka Müslümana hakaret ve iftira atmaz.

1,6 MİLYARI ANKARA’NIN CEBİNDEN ÇALDILAR

*Bugün dünyada 7 milyar insan var. Allah bu insanların hepsini ayrı ayrı yaratmış ve hiç kimse birbirine benzemiyor. Herkes farklı bir görüşe ait olduğu için kınanamaz.

*Dolayısıyla herkes tercihini yapacak. Biz 2019 ‘da Ankara’da aday olduğumuzda yine aynı söylemler vardı. Çünkü onlar da Ankara’yı bırakmak istemiyorlardı.

*Sayın Arınç, eski belediye başkanına ‘Ankara’yı parsel parsel sattın’ demedi mi? Anka Park’a harcanan paraları hepiniz biliyorsunuz. Rantların devam etmesi için yalan söylediler. Ankara’da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik.

*Ayrıca bizden önceki yönetim metroyu beceremediği için Ulaştırma Bakanlığına devretmiş bir sözleşme yapılmış burayı belediye işletecek ve borcunu ödeyecek.

*28 Nisan’da bir kararname çıktı ve 1,6 milyar lirayı Ankara’nın cebinden aldılar. Dediler ‘bu kadar parayı nerden buluyorlar’. Çalmazsan çırpmazsan yedirmezsen bu para bulunuyor.

“PKK İLE GÖRÜŞEN KENDİLERİ”

*Son günlerde ağızlarına sakız yaptıkları konuyu getiriyorum. Biz seçilirsek Ankara’da 30 bin kişi işten atılacak. Ben de dedim bir Allah’ın kulunu atarsam namussuzum şerefsizim dedim.

*Şimdi de kamuda çalışan personele işten atacaklar diyorlar. Biz kazandıktan sonra tabelalardaki T.C.’yi yeniden taktık. Yok bunlar PKK’lılarla görüştüler falan.

*PKK ile en fazla görüşen kim. Kendileri. Dün de sahte bir broşür dağıtmışlar Öcalan serbest kalacak diye. Ben ve Akşener olduğu sürece bebek katilini kimse dışarı çıkaramaz. Ama ben yine kararlı bir şekilde diyorum çıkarırsa yine bunlar çıkarır.

HÜDA PAR TEPKİSİ

*HÜDA PAR’ı biliyorsunuz. Genel Başkanı Meclis’te yemin edecek misiniz? dediler ‘Bir bakacağız’ dedi. Dün Tuğrul Türkeş sözlerini kabul etmiyorum dedi. Bugün de Bülent Turan ‘ittifaka dahil değil’ dedi. Çünkü çok sıkıştılar.