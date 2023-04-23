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23 Nisan 2023
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Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a: İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun…

Alaturka Online
Alaturka Online

Konya’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e eşlik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşla seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime üç hafta kala açıkladığı bedava doğalgaz vaadini eleştiren Yavaş, şunları söyledi:

– Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız diye söz vermiştik. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar evlerde ısınamıyor, doğalgaz alamıyorlardı, gelen zamlar dolayısıyla… Geçen yıl ve bu yıl üç taksit halinde 200 bin aileye doğalgaz yardımı yaptık. O ailelere, çocukları üşümesin diye destek olduk.

– Mayıs ayına gelince bir ay bedava doğalgaz verdiler, havalar ısındıktan sonra… Bir de mutfaktaki gazları… İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun…

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