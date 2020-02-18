Mansur Yavaş’tan ‘Gezi Davası’ açıklaması!

Tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte 16 kişinin yargılandığı Gezi Davası’nda bugün karar çıktı. Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat kararı verildi, 7 firari sanık hakkında da çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Mahkeme ayrıca tutuklu bulunan Osman Kavala’nın tahliyesine karar verdi.
Davada çıkan kararın ‘umut verdiğini’ belirten Yavaş, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
* Gezi davasında çıkan karar umut vermekle birlikte cezaya dönüşen uzun süreli tutuklulukların ne denli haksızlıklar doğurduğunu göstermiştir.
* Masumiyet karinesinin esas alındığı, hoşgörü ve kardeşlik hukukunun hakim olduğu bir Türkiye özlemiyle kararın hayırlı olmasını diliyorum.