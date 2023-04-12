54.8 F
Los Angeles
12 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMansur Yavaş'tan HDP eleştirilerine olay cevap! "Açık açık söylüyorum..."

Mansur Yavaş’tan HDP eleştirilerine olay cevap! “Açık açık söylüyorum…”

Alaturka Online
Alaturka Online

Mansur Yavaş’tan HDP eleştirilerine olay cevap! “Açık açık söylüyorum…”

Alaturka Online
Önceki haber
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çağrı: Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!
Sonraki haber
Cübbeli’den AKP’li Yanık ve Zengin’e: Ya siz Müslüman mısınız, gavur musunuz?
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,442BeğenenlerBeğen
16,197TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States