Mansur Yavaş’tan HÜDA PAR’a yanıt

14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Giresun’da yağmura rağmen alanları dolduran kalabalığa hitap etti.

“SEÇİME Mİ GİDİYORUZ, SAVAŞA MI GİDİYORUZ BELLİ DEĞİL”

AKP’nin yürüttüğü seçim propagandalarına tepki gösteren Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

*Bu yağmurda bizleri karşıladınız. İnşallah bu yağmurlar 14 Mayıs’tan sonra meydana gelecek baharın müjdesi olsun. Bir seçime gidiyoruz ama bakıyoruz konuşulanlara; seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz belli değil. 14 Mayıs’ta 65 milyon gidecek oy kullanacak.

*Bir tercih yapacak. Sonuçta seçilecek olan hükümet yönetime başlayacak. Ertesi gün herkes işine gücüne dönecek. Ama sanki öyle değil de. Seçim değil de sanki düşman gibi davranışlar oluyor.

*Bakın Ankada’da şu sözü etmiştik 31 Mart seçim öncesi, ‘Seçimi biz kazanacağız ama asla zafer kazanmış olmayacağız. Çünkü karşımızda düşman yok. Sadece 5 yıllığına görev alacağız’ demiştik.

*Seçildik rozetimizi çıkardık, 6 milyon Ankaralıya eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. O zaman da aynı şeyleri söylediler. Niye bırakmak istemediler, hatırlarsanız kendi bakanları ‘Ankara’yı parsel parsel sattınız’ demişlerdi.

*Bizim siyasetimiz nefret siyasetini ortadan kaldırmak üzerinedir. Böyle deli saçması laflara gülüp güleceğiz.

SİSİ’YLE EL SIKIŞAN KENDİLERİ OLDU

AKP’nin Millet İttifakı’na karşı ürettiği söylemlere cevap veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

*Dediler ki ‘işçileri atacaklar’, atmadık. ‘Devletin bekası tehlikede’ dediler, ertesi gün gittik söktükleri TC tabelalarını taktık. Aradan bir ay geçti, baktılar ki seçilen belediyelerin hiç birisinde onların korkuttukları şey olmuyor.

*Geldik İstanbul seçimine. İstanbul seçimlerinde ‘Eğer Ekrem başkanı seçerseniz Mekke düşer, Kudüs düşer, Büyük İsrail kurulur” dediler.

*En son ‘Binali mi, Sisi mi?’ dediler. Bu demokrasiyi katledenlere İstanbul halkı 800 bin fark atarak derslerini verdi. Sonra baktık ki Sisi’yle el sıkışan kendileri oldu.

‘YARDIMLARI KESECEK’ DEDİLER KESMEDİK

Ankara Belediye Başkanı olduktan sonra yaptığı çalışmalardan örnekler veren Mansur Yavaş, “Yardımları kesecek” dediler, eskiden bir paket koli dağıtılırdı, göstere göstere dağıtılırdı, onu kaldırdık. Onu kaldırdık. Bir elin, diğer elin aldığını artık kimse görmüyor. Öğrencilere yardım ediyoruz, kırtasiye, sınav ve servis ücretlerini ödüyoruz. Her ay 200 bin aileye birer kilo et parası yatırıyoruz, doğalgaz ücretlerini ödüyoruz. Demek ki sosyal yardımlar kesilmezmiş, artarmış. Seçildikten sonra hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diye konuştu.

BİZİM ÇILGIN PROJELERİMİZ YOK ANKARA’DAN ALDIĞIMIZI ANKARA’YA HARCIYORUZ

Sözleri “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile kesilen Mansur Yavaş, konuşmalarına şöyle devam etti: “Bizim çılgın projemiz yok, Ankara’dan aldığımızı Ankara’ya harcıyoruz. Türkiye’de artık ‘çılgın proje’ adı altında gerekli gereksiz birçok şeye sizin tertemiz paralarınızı yatırtılmayacağız. 21 yıldır güzel şeyler de yapmışlardır ama deniz bitti. Artık bu saatten sonra vaat etmenin hiçbir anlamı yok. Yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı” dedi.

“TERÖRİST BAŞINI KİM ÇIKARACAKMIŞ, BUNA ALLAH’IN KULUNUN GÜCÜ YETMEZ”

AKP’nin Millet İttifakı’nı terörle ilişkilendirmesi ile ilgili sert konuşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

*Ankara’da biz kazanırsak ‘PKK’lılar sayaç okuyacak, DHKPC’liler de fatura taşıyacaklardı’ diyorlardı. Hiç birisi olmadı. Yine aynısını yapıyorlar. ‘Bunlar gelirse PKK ile işbirliği yapacak’ diyorlar. Bakın şimdiye kadar üç defa terörle mücadele yasası getirdiler.

*Üçünü de geri çekmek zorunda kaldılar. Çünkü terörist başını bir seferlik itirafçılık etme şansı tanıyorlardı. CHP milletvekilleri muhalefet etmesi üzerine geri çekmek zorunda kaldılar. PKK’nın lideri çıkacakmış. Kim çıkarıyor Allah aşkına, hiçbir Allah’ın kulunun gücü yetmez. Türkiye’nin her tarafı şehit isimleriyle dolu.

*Kandil silahı bırakmadığı sürece o İHA’lar, SİHA’lar üzerine yağmaya devam eder. Eli kanlı teröristler cezasını çekmeden hiçbir Allan’ın kulu da çıkaramaz. Boşa laf söylemesinler.

*HÜDAPAR’ın da istedikleri aynı onları listenize alıyorsunuz. HÜDAPAR beni şikayet etmiş, şeref madalyamdır. O sözlerinden vazgeçmedikleri müddetçe bu sözlerime devam edeceğim. Liderlerine ‘Milletvekili olduğun zaman yemin edecek misin?’ diye soruldu.

*‘Edeceğim’ diyemedi. ‘Bir bakacağız’ dedi. Hadi bakalım, o yemini etmeden görevine başlayabilecek mi? Baktığınız zaman AK Parti gurup başkan vekili ‘O bizimle ittifak değil’ diyor.

*HÜDAPAR’ın başkanına sesleniyorum; bak senden utanıyorlar da ‘biz ittifak yapıyoruz’ diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine onlara bir laf söylesene.

KENDİLERİNİ ALLAH’IN YERİNE KOYUP, HÜKÜM VERMEYE BAŞLADILAR

Yavaş, AKP’li Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “14 Mayıs akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır” diyerek, Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” açıklamalarına şöyle cevap verdi:

*En son bir bakan ‘Seçimi kadeh kaldıranlar mı kazanacak, alnı secdeye değerlerin mi?” Kimin ne kadar inancı olduğunu Allah’tan başka kimse bilmez.

*Kendilerini Allah’ın yerine koyup, hüküm vermeye başladılar. Bakın Ankaralı bizi seçti, ertesi sabah gittik, seçti Hacıbayram’da sabah namazını kıldık. Biz ‘Bismillah’ dedik, görevimize başladık. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz.