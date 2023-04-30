Mansur Yavaş’tan iktidara: Bir bakan içip içip sızmış…

İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingde Millet İttifakı’nın altı lideri ilk kez bir mitingde bir araya geldi. Mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Bayraklarını alan milyonlarca kişi meydanı hınca hınç doldu.

MANSUR YAVAŞ’TAN EGEMEN BAĞIŞ GÖNDERMESİ

Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı Mansur Yavaş, Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ’ın, ’14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak’ sözlerine Eski Avrupa Birliği Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Egemen Bağış göndermede bulunarak tepki gösterdi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz seçimi kazandığımız akşam otobüsün üzerinde şunu söyledik. Asla zafer kazanmış saymıyoruz, çünkü bize oy vermeyenler düşmanımız değil. Sabah gittik şükür namazımızı kıldık. Bismillah dedik başladık. Siz bizi ne sanıyorsunuz? Şimdi şampanya ile kutlayanlar deyince ne geliyor. Uçakta bir tane fotoğraf var. Bir tane bakan şampanyayı çekip çekip sızmış. Ona tek kelime söz ettiğini duydunuz mu? Her cuma günü Google’dan ayet bulup sallıyoruz diyen var ya, ona tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ayrıca onu büyükelçi yaptılar.”

“21 YIL SONRA DURUMUNUZ NASIL, SERVETİNİZ NASIL?”

“Siz ilk iktidara geldiğiniz zaman bir lokma bir hırka diye geldiniz. 21 yıl sonra durumunuz nasıl, servetiniz nasıl? Onları bilmem ama halkın fakirleştiği kesin. Ev sahibiyle kiracılar boğuşuyor, öğrenciler nasıl okuyacağını düşünüyor. Ülke, mülteci deposu olmuş, sınırlar delik deşik olmuş, ‘siz teröristsiniz’ En son söyledikleri laf, ‘bu adamlara devlet mi teslim edilir?’ Sayın genel başkanımız en az 27,5 yıl kamu hizmetinde, devlette çalışmış, kaç yıldır da siyaset yapılır. Bu adamlara devlet teslim edilir mi denilenlerin içerisinde, kendilerinin seçtiği 21 yıl bu devlete, cumhuriyetimize başbakanlık yapmış insan var. Ayrıca 5,5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış. Sayın Babacan 13,5 yıl hem Dışişleri, hem başbakan yardımcılığı, hem de bakanlık yapmış. ‘Bu adamlara devlet teslim edilir mi?’ diyorlar”