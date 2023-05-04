Mansur Yavaş’tan iktidara: Kimin dindar olup olmadığını Allah’tan başkası bilmez

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Niğde’de Millet Buluşması’nda yurttaşlara seslendi.

Mansur Yavaş’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

*Biz Ankara’da seçimi kazandık. ‘Rozetimizi çıkardık, bütün Ankaralılara hizmet edeceğiz’ dedik. Biz asla zafer kazanmadık.

*Zafer kazanmak için karşımızda düşman olması lazım. Bizim Türkiye’nin hiçbir yerinde düşmanımız yok. Seçmene bir şey deme hakkımız yok.

“TOPLUMU DİNDAR VE DİNDAR OLMAYAN DİYE AYIRIYORLAR”

*İnsanların gözünü boyamak için biraz milliyetçilik, biraz muhafazakarlık sosu veriyorlar. Zafer kazanman için karşında düşman olması lazım. Millet İttifakı’na oy vereceklerin de, Cumhur İttifakı’na oy vereceklerin de başımızın üstünde yeri var.

*Toplumu dindar, dindar olmayan diye ayırıyorlar. Kimin dindar olup olmadığını Allah’tan başkası bilmez.

*Çiftçimizi üretmeye sevk etmeliyiz. Pandemi döneminde Ukrayna bize un vermedi. Kendi vatandaşlarını düşündü.

*Biz her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Tarım Bakanlığı, Sudan’dan, Nijer’den arazi kiraladı. Burayı halletmişler gibi.

“SEÇİME Mİ, SAVAŞA MI?”

*Seçime mi giriyoruz, savaşa mı giriyoruz bilmiyorum. Toplar, tüfekler, uçaklar meydanda. Fakat açlık, enflasyon konuşulsun istemiyorlar.

*Biri bir şey söylediği zaman kalkıp telefonunu çıkar demiyorlar mı?. Ben de bu ülkenin gençlerinin en iyi yaşam şeklini hayal etmek hakkıdır diyorum.

*Kendiniz HDP’ye bakanlık vermediniz mi, verdiniz. Görüşmediniz mi? İmralı’ya giden hakim kim? Ne görüştünüz? Ne talep ettiniz? Kalkıp hiç olmazsa başkasını suçlamayın

*İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar, kötü söz söylemez, bu toplumun yarısını hain, yarısını bilmem ne diye ilan etmez!

*Bu memlekette beka meselesi varsa artık iktidardır bunun sorumlusu…. Bu iktidarın değişmesi lazım. Bunun da tek yolu seçim. Gençler özellikle size söylüyorum. Altılı masa başkanları bir araya geldi, uzlaştılar. Birleşe birleşe kazanıyoruz.