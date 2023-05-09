Mansur Yavaş’tan iktidara tepki: Cehennemi yaşatıyorlar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sakarya mitingine katıldı.

“BİZE OY VERMEYENLERİ DE ASLA ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ”

Kürsüye ilk çıkan Yavaş, şunlar söyledi:

* “Allah nasip eder, sizlerin desteğiyle de iktidarı aldıktan sonra bize oy vermeyenleri de asla ötekileştirmeden, onlara karşı ayrımcılık yapmadan, yaptığımız hizmetlerle bize oy vermediklerine pişman ederiz. ‘Bizi yanıltmışlar, keşke biz de verseydik’ dedirtiriz. Demokrasi böyle bir şey. Ama hiçbir zaman ‘Bu Cumhur İttifakı’na oy verenler şöyledir, böyledir’ diyemeyiz. Onların da kendine göre bir gerekçesi vardır.

“OYUMUZU KULLANIP YARIN YİNE KOMŞULUK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

* Şu andaki iktidarın da kendisine oy vermeyen, kendisi gibi düşünmeyen insanlara aynı saygıyı göstermesi lazım. Ne demek ‘illet, zillet, vatan haini…’ Ne demek Allah aşkına? Bunlar kimsenin ağzına yakışan kelimeler değil. Bizler komşularımızla birlikte gideceğiz, oyumuzu kullanacağız; yarın yine komşuluk yapmaya devam edeceğiz. Ne hakkınız var bizi birbirimize kırdırmaya? Ne hakkınız var bizi birbirimize düşman etmeye?

“MADEM DÜNYA LİDERİYİZ, NİYE BUNLARIN ÖNÜNE GEÇMİYORUZ?”

* Bu iktidarın gitmesi için en birinci sebep budur. Toplumu ayrıştırıp, kendisi gibi düşünmeyenleri bu şekilde nefret siyasetiyle ötekileştirmesidir. Gençler bir şey talep ettiği zaman gençler azarlanıyor. Halk hayat pahalılığından şikayet ettiği zaman onlar azarlanıyor. Hiçbir zaman kendi suçları olmuyor. Ya dış güçler operasyon yapıyor, ya birileri bir şey yapıyor… Madem biz dünya lideriyiz, niye bunların önüne geçemiyoruz?

“ÜLKE MÜLTECİ DEPOSU OLDU”

* Ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar. Mülteci deposu olmuş. Sınırları koruyamayınca İstanbul gibi büyük kentlerde, yabancı mafyalar aynı o filmlerde gördüğümüz gibi birbirleriyle çatışır hale gelmiş. Güvenlik kalmamış. Uyuşturucu 10 yaşa kadar düşmüş. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş…

“NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİZİ SORGULAYIN”

* İktidara gelirken; ‘Biz bir loka, bir hırka için çalışıyoruz. Dünya malı ile hiç işimiz yok’ dediler. ‘Biz insanlara cenneti yaşatacağız. Adil bir düzen kuracağız’ dediler. Şu anda cehennemi yaşatıyorlar insanlara. Bir sorgulayın nereden nereye geldiniz.

“ÜLKENİN BEKASINI TEHLİKEYE SOKAN BU İKTİDAR”

* Önünüze gelen herkesi teröristlikle suçluyorsunuz. Bu ülkede beka sorunu varsa; bu iktidardır şu anda ülkenin bekasını tehlikeye sokan.”