Mansur Yavaş’tan Onur Erim’e tepki: Allah kahretsin sizi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

“TÖBE, HAŞA SİZ ALLAH MISINIZ?”

İlk olarak kürsüye çıkan Mansur Yavaş, iktidara eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

*Sanki iktidar giderse darbe olur gibi saçma sapan söylentiler başladı. Artık nefret siyasetini ortadan bitireceğiz. Onları Allah’a havale ediyoruz. Demokrasi kültürleri o kadar. Bir diğeri, ‘işgal kuvvetleri ile istiklal kuvvetlerinin mücadelesidir’ diyor.

*Bir diğeri, ‘İHA’ları SİHA’ları ortadan kaldıracaklar, operasyonları bitirecekler’ diyor. Bir diğeri, ‘ertesi gün şampanya ile mi kutlanacak, şükür namazıyla mı kutlanacak diyerek toplumu ayrıştırıyor. Başkentimizi rant işgalinden kurtardığımız gecenin sabahı sabah namazı Hacı Bayram namazına gittik, şükür namazı kıldık ve bismillah diyerek başladık.

*Böyle kendinizi sadece Müslüman, size oy vermeyenlerin tamamını başka türlü düşünmenin anlamı nedir? Töbe, haşa siz Allah mısınız takdir ediyorsunuz kim Müslüman, kim değil?

*Nedir bu dil? Bunun bir tek sebebi var, ben bunu 2019’da yaşadım. Baktılar anketlerde sonuçlar kötü gidiyor.

*Kötü gidince söyleyecek sözü kalmayanlar, 25 yıl Ankara’yı parsel parsel satanlar, rant imparatorluğu kuranlar, bu rant imparatorluğunun ortadan gitmemesi için türlü iftiralar attılar.

*‘İşçileri çıkaracaklar’ dediler, çıkarmadık, ‘sosyal yardımları kesecekler’ dediler, kesmedik. Kırsal kalkınmada çok büyük iyileştirmeler yaptık.

“ALLAH KAHRETSİN SİZİ”

Yavaş, iktidara yakın bir kanalda yorumcu olarak katılan Siyaset Bilimci Onur Erim’in, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında söylediği çirkin sözlere de tepki göstererek, “Terbiyesizliklerin, ahlaksızca sözlerin bir tanesine dün tanık olduk. Bir televizyonda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanlığını yapmış şahıs, Sayın Akşener’e olmayacak laflar, sözler ettik. Allah kahretsin sizi. Malzemeniz mi kalmadı? Bakıyorum, danışmanlığını yaptığı kişi mi ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum gerçekten.” dedi.

ONUR ERİM NE DEMİŞTİ?

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’e yorumcu olarak katılan Siyaset Bilimci Onur Erim, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Bu elime, bugüne kadar terörist eli değmedi” sözlerine ilişkin, “Eli değmemesi mühim değil başka şekilde değmiştir, bilemiyorum.” ifadelerini kullanmış, bu ifadelere tepki yağmıştı.