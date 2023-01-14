Mantardan vefatlar sonrası uzmandan ‘köygöçüren’ açıklaması

Sarıyer’de mantarla gelen ölümle ilgili açıklama yapan Mikolog Jilber Barutçiyan, “Ölümlerin yüzde 95’inden sorumlu olan ‘Köygöçüren’ diye bilinen mantar türüdür. 50 gramı bile yetişkin bir insanın ölümüne neden olabilir. Mantarları tanımadan kesinlikle toplamamalılar” diye konuştu. Barutçiyan, “200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor” dedi.

Mantar türleri açısında oldukça zengin olan Türkiye’de, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ormanlık alanlardan bilinçsizce toplanan mantarlar, zehirlenmelere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf ve Feriza Yıldız çifti zehirlendi. Yusuf Yıldız hayatını kaybederken eşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzmanlar ölümlerin yaşanmaması için insanların bilinçsizce mantar toplamaması gerektiğini belirtiyor.

“30 BİN MANTAR TÜRÜNDEN 20’Sİ ÖLDÜRÜCÜ”

Mikolog (mantar bilimi) Jilber Barutçiyan Türkiye’nin mantar zengini bir ülke olduğunu belirterek, “Dünyanın bütün değerli mutfaklarında kullanılan mantarlar Türkiye’de bulunuyor. Bunun yanı sıra dünyanın en tehlikeli mantarları da ülkemizde bolca bulunuyor.

Çıplak gözle görebildiğimiz minimum 30 bin tür mantar var. Bunlar arasında 200’ü zehirli. Yenilen mantar nedeniyle oluşan en ufak sindirim sorununu bile zehirlenme olarak kabul ediyoruz. Ölümcül olması gerekmiyor. 15 ila 20 mantar türü ise öldürücü etkiye sahip. 200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor. Pis kokanlar var, pişirirken eriyenler var” dedi.

“50 GRAM BİR YETİŞKİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN YETERLİ”

Barutçiyan insanların İstanbul’un Batı Karadeniz bölgesinde 30 bin mantar türü ile karşılaşılabileceğini ifade ederek, “Duyduğumuz ölümlerin yüzde 95’i ‘Köygöçüren’ adı verilen mantardır. 50 gramının bile yetişkin bir insanı öldürmesi mümkün.

Bu mantarlar çok sinsi. Yedikten sonra saatler içerisinde belirti bile vermezler. En az 12 saat ama, genelde 24 ve 48 saat arasında ilk zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. O saatten sonra mideniz yıkansa da bir şey fark etmez. Yediğiniz miktara bağlı olaraktan ölüm kaçınılmazdır. İlk belirtileri kanlı ishaldir. Sonra karaciğerinizi parçalar ve böbrekleriniz yok eder” dedi.

“ÖLÜM SEBEBİ KÖYGÖÇÜREN MANTARINDAN OLABİLİR”

Miokolog Jilber Barutçiyan, Sarıyer’deki mantar zehirlenmesinin ‘Köygeçiren’ adı verilen mantardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, “Mantarları tanımıyorlarsa kesinlikle toplamamalılar. Bu kişinin ölüm nedeni yüzde 95 ihtimalle, çok bol miktarda bulunan Köygöçüren mantarı olabilir. İştah açıcı görüntüsü olan bir mantardır. Zehirli ve yenebilen mantarları ayırmak için, hiçbir kısa yol yok.

Çevreden duyacağınız bütün bilgiler yanlış. Hayvanlar yerse bizde yeriz mantığı tamamen yanlış. Bazı hayvanlar dünyanın en ölümcül mantarını yiyebilirler ama, insan için bu ölümcül olabilir. Mantarları bilimsel bir netlikle tanımlayıp, güncel bir kaynaktan yenilebilirliğini kontrol etmeliyiz. Mantarın üremesi için ısı ve neme ihtiyacı var. Yağmur yağması lazım belirli bir sıcaklık gerekiyor. Bu ortamlarda özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında oluşuyor. Onun için sonbahar aylarında bu zehirlenme vakaları artıyor” diye konuştu.

“MANTARLARI TOPLAYIP MASAYA KOYUYORLAR, BİZ UYARIYORUZ”

İşletmeci Muhammet Sait Çapa, “Genelde buraya gelen müşterilerimizi mantarlar konusunda uyarıda bulunuyoruz. Zehirli ve ölümcül olduklarından büyük problem yaşıyoruz. Genelde mantarları toplayıp masaya koyuyorlar, biz de uyarıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Esnaf Kadir Gündüz “Buraya gelen insanları mantarlar konusunda uyarıyorum. Çünkü birçoğu bilemediğimiz türden mantarlar. Toplanmaması gerekiyor. Mantar toplayıp yedikten sonra zehirlenen bir komşumuz olmuştu. Hatta 1 hafta yoğun bakımda kaldı” dedi. (DHA)