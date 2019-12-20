Maradona: Beni uzaylıların kaçırdığını söyledim

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, bugüne kadar kendisi hakkında gizli kalmış gerçeklerden bahsetti. Arjantin’de TyC Sports’a konuk olan Maradona, bir dönem evdekilere kendisini UFO’nun kaçırdığını söylediğini belirtti.

Yaşadığı o anı anlatan Maradona “Bir ara çok içtiğim bir dönem eve üç gün gitmedim. Sonra geri döndüğümde uzaylılar tarafından kaçırıldığımı söyledim. İçeri girip ‘Beni aldılar. Daha fazla konuşamam’ dedim” ifadelerini kullandı. Maradona, Arjantin Milli Takımı’nı çalıştırdığı dönemde Lionel Messi’nin 2010 Dünya Kupası’nda Almanya’ya 4-0 yenildikleri maç sonrası duşta ağladığını söyledi.

İngiltere ile oynanan 1986 Dünya Kupası maçında, karşılaşmanın ardından ‘Tanrının eli’ olarak adlandırdığı elle attığı gole değinen Maradona, kendisini “Falklands Savaşı’nda çocuklarımızı öldüren ülkeye karşı gol atan sıradan bir çocuk” olarak tanımladı.

Maradona, hangi politikacılarla yemek yediğini de anlatırken şu isimleri saydı:

“Fidel Castro, Hugo Chavez, Lula (Brezilya’nın eski başkanlarından), Nestor Kirchner (Arjantin’in eski başbakanlarından), Alberto Fernandez (Arjantin’in eski başkanlarından), Cristina Kirchner (Arjantin’in eski başkanlarından).