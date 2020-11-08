Maratonda Türkiye şampiyonları belli oldu

İSTANBUL (AA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası da yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayıp aynı yerde sona erdi.

Maraton kapsamında Türkiye Şampiyonası da düzenlendi. Buna göre genel klasmanda 2.19.23'lük derecesiye 7. olan Yavuz Ağralı, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Ağralı'yı 2.20.34'lük derecesiyle Üzeyir Söylemez, 2.23.09'luk derecesiyle de Halil Yaşin takip etti.

Kadınlarda ise 2.41.11 koşan ve 6. olan Tubay Erdal, Türkiye şampiyonluğu yaşadı.