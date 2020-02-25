Marcao tarihi zaferi vücuduna kazıdı!

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe derbisinden sahadan 3-1’lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra Kadıköy’den zaferle ayrıldı. Bu mücadele 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao da derbi tarihi olan “23.02.2020” tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.

Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao’ya sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek mesajları geldi.