Mardin 1969 Spor’dan coşkulu şampiyonluk kutlaması

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olan 12 takımın, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Play-Off oynamadan 3’üncü Lig’e yükselmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı çağrı karşılık buldu. Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) bu sezon 14 grupta 196 takım mücadele edecekti. Ancak yaşanan deprem felaketleri nedeniyle iki grupta maçlar oynanmadı. Bazı gruplarda ise takımlar ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), grup maçları sonunda ligi ilk sırada bitiren 12 takımın Play-Off oynamadan doğrudan 3’üncü Lig’e yükselmesini kararlaştırdı. Bu kararla, grubunda ligi yenilgisiz olarak birinci sırada tamamlayıp şampiyon olan Mardin 1969 Spor, 1 yıl aradan sonra yeniden 3’üncü Lig’e yükselmiş oldu.

Mardin 1969 Spor, lig şampiyonluğu ve 3’üncü Lig’e çıkmasını, 19 Mayıs Stadyumu’nda kutladı. Kutlamaya Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Milletvekili adayları Faruk Kılıç ile Mehmet Samsa, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar katıldı. Şampiyonluk kutlamasına katılan ve Tıvorlu İsmail olarak tanınan İsmail Aşkan’ın konseri de büyük ilgi gördü. Sahneden atlayarak taraflarına arasına karışan Tıvorlu İsmail, stadyumda bulunanları doyasıya eğlendirdi.

VALİ DEMİRTAŞ: MARDİN’İMİZİN GÖZÜ AYDIN

Programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Mardin 1969 Spor’u tebrik ederek, “Mardin’imizin gözü aydın, Bölgesel Amatör Lig’den 3’üncü Lig’e çıkmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizlere bu heyecanı yaşatan Mardin Spor yönetimine, taraftarına ve Mardinli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN AŞAR: MARDİN, SÜPER LİG’DE OLMAYI HAK EDİYOR

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar ise “Bizim hedefimiz 3’üncü Lige çıkmaktı, şu an bunu başardık. Bundan sonraki hedefimiz 1’inci Lig ve Süper Lig olacaktır. Mardin, Süper Lig’de olmayı hak ediyor, Mardin’in bu potansiyeli var” dedi.

Kutlama programı, kupanın kaldırılmasıyla sona erdi.