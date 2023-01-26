Mardin Havalimanı’nın adı değişti ‘Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ oldu

Mardin Havalimanı’nın adının değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Mardin Havalimanı’nın isminin “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirilmesine karar verildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar

AZİZ SANCAR KİMDİR?

Aziz Sancar, (d. 8 Eylül 1946, Savur), Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı. 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill’de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Amerikalı Türk olarak tanınır. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.