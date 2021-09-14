Mardin’de avukata silahlı saldırı

Yazan:
Alaturka Online
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Mardin’in Artuklu ilçesinde görülen davanın ardından müebbet hapis cezası alan kişinin yakınlarının karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Yayınlanma: 18:20 – 14 Eylül 2021

Mardin’de avukata silahlı saldırı

Olay, Merkez Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 8 yıl önce 2 kişisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görülen davasında müebbet hapis cezası alan kişilerin yakını karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulundu.

Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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