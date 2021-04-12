Mardin'de bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

MARDİN (AA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu.
Selahaddin Eyyübi Mahallesi Mevlana Sokak'taki evinde girdiği banyodan çıkmayan Emine Gökçen'in (50) yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce banyonun kapısı açıldığında Gökçen'in yerde hareketsiz yattığı görüldü.
Sağlık ekipleri, Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının evdeki incelemesi sürüyor.