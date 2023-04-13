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13 Nisan 2023
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Mardin’de güneş enerjisi santrali gerginliği

Alaturka Online
Alaturka Online

İlçeye bağlı kırsal Subaşı Mahallesinde bir firma, ait iş makineleri ile 2 gün önce köylülerin hayvanlarını otlattığı 12 bin dönüm arazi üzerinde, güneş enerjisi santrali kurmak için etüt çalışması yapmak istedi.

Bu sırada bir grup, çalışmayı engelleyip köy yoluna taş dizerek ulaşıma kapattı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Burada jandarma ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce jandarma ekipleri, kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Bazı kişiler gözaltına alındı. Kırsal Subaşı Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Dayan, 1962den beri merayı Şanlıurfanın Viranşehir ilçesi kırsal Dereli Mahallesi Düzlük mezrası ile ortak kullandıklarını söyledi. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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