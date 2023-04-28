Mardin’de teröristlerle çatışma: 1 şehit

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 1 Jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı.

İlçedeki Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün yaralandığı öğrenildi. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gündüz’ün şehit olduğu haberi, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Gündüz, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu’ kapsamında 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz” denildi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu’nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz’e Allah’tan rahmet; ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi. (DHA)