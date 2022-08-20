Mardin’de trafik kazası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

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Alaturka Online
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Mardin’in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Gaziantep’te sabah meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirirken, yurt genelinde bugün toplam 27 kişi trafik terörüne can verdi.

Yayınlanma: 19:19 – 20 Ağustos 2022 Güncellenme:

Gaziantep’teki katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi.

FOTO: AA

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

FOTO: İHA

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

FOTO: İHA

GAZİANTEP’TE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gaziantep’te bir kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına otobüs çarpmıştı.

Feci kazada aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. DHA

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