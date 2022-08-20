Mardin’de trafik kazası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Mardin’in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Gaziantep’te sabah meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirirken, yurt genelinde bugün toplam 27 kişi trafik terörüne can verdi.

Gaziantep’teki katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

GAZİANTEP’TE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gaziantep’te bir kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına otobüs çarpmıştı.

Feci kazada aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. DHA

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