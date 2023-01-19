Mardin’de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 3 ölü 2 yaralı 

Olay, saat 01.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Artuklu ilçesinden, Nusaybin ilçesi istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu Irak plakalı cipe, yol üzerinde pusu kuran kişiler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz şekilde ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu. Saldırganlar ise kaçtı.

DHA

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde cipte bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için hastane morguna götürüldü.

DHA

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede saldırıya uğrayan cipte çok sayıda kurşun izine rastlanıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)