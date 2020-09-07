Mardin’de zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. DHA

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