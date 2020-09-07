Mardin’de zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

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Alaturka Online
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Kaza akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Otomobilin parçalandığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. (Foto: DHA)

Yaralı 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. (Foto: DHA)

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. DHA

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