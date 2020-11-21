Mardin'in “Onur Günü” kutlandı

MARDİN (AA) – Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla ''Onur Günü'' kutlandı.

Hükümet Konağı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Artuklu Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu Öğretmeni Ahmet Sidar, törende yaptığı konuşmada, asırlardır farklı medeniyetlere kucak açan Mardin'in tarihi ve sosyokültürel açıdan büyük zenginlikleri içinde barındırmış kadim bir şehir oluğunu söyledi.

Orta Doğu ve Türkiye coğrafyasında önemli bir konuma sahip, yüzyıllardır farklı din ve dillere mensup insanlara en güzel şekilde ev sahipliği yapan Mardin'in tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini aktaran Sidar, şunları belirtti:

''Mardin, son olarak milli mücadele döneminde, önce bölgede ayrılıkçı bir hareket başlatmak isteyen İngilizler, daha sonrasında ise 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Norman Mardin'e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş ancak şehrin ileri gelenleri ve halk buna şiddetle karşı çıkarak büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. Ne mutlu bize ki milli mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin ne denli yüce bir sevgi olduğunu açıkça göstermiştir. ''

Sidar, tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011'den itibaren Mardin'de 21 Kasım'ın "Kurtuluş Günü" olarak değil "Onur Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Törene, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.