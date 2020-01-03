Mariah Carey’nin Twitter hesabı ele geçirildi

Bilgisayar korsanları, ünlü şarkıcı Mariah Carey’nin hesabını ele geçirerek küfürlü tweetler attı. Paylaşımların arasında rapçi Eminem hakkında ifadeler de yer aldı.

Eminem ile ilgili tweet atılmasının sebebi ise, Eminem ile Carey’nin eski eşi Nick Cannon arasındaki kavga olduğu söyleniyor.

İki rapçi arasındaki kavga aralık ayında kızışmış, şarkıcılar birbirlerine diss atmıştı. Cannon, Eminem ile Carey’nin hiç flört etmediklerini ve Eminem’in madde bağımlısı olduğunu iddia etmişti.

Ünlü şarkıcının hesabını ele geçirilişini, ağustos ayında Twitter’ın CEO’su Jack Dersey’in hesabını ele geçiren grubu üstlendi.

Durum farkedildikten sonra ihlal edilen hesabı kilitleyen Twitter yetkilileri, Carey’nin hesabında yayınlanan tweetleri de sildi.