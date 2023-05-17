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17 Mayıs 2023
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Mario Balotelli, “Zombi” ilan edildi: “Her şeyi mahvediyor, daha fazla katlanamıyorum!”

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Mario Balotelli, eski teknik direktör yardımcısı tarafından şu anki kulübü Sion’da resmen günah keçisi ilan edildi. İtalyan golcünün takımı, İsviçre Ligi’nde zor günler geçiriyor ve bu durumun en büyük sorumlusu olarak Balotelli görünüyor.  

Kariyerinde Avrupa devlerinin yanı sıra Türkiye’de Adana Demirspor formasını da giyen Balotelli için işler hiç iyi gitmiyor. Takımı Sion, son oynadığı maçta hafta sonu FC Servette’e 5-0 yenilmekten kurutulamadı eleştirilerin odağında kaldı.

5-0’lık hezimet yaşayan Sion’da, teknik direktör David Bettoni Pazartesi günü görevden alındı ve İsviçre’nin eski teknik direktör yardımcısı Michel Pont, Balotelli’yi acımasızca eleştirdi. Pont, FC Sion’un bu sezonki kötü performansının sebebinin Balotelli olduğunu söyleyerek ona “Zombi” dedi.

“HER ŞEYİ MAHVEDİYOR!”

Pont, İtalyan golcünün sahadaki her şeyi mahvettiğini belirterek Sion kulübünün atmosferine büyük zarar verdiğini söyledi.

“Sion’un sahada bir zombisi var ve o da Mario Balotelli. Her şeyi mahvediyor.”

“Takımın tamamına zombi derseniz, bu kesinlikle doğru olmaz. Takımdaki tek zombi Balotelli’dir. Onu kaptanları yapmaya devam etmeleri mümkün değil. Kulüpteki atmosferi mahvediyor. O, gerçekten herkesi çok sinirlendiriyor. Onu, FC Sion gibi bir takımda oynatmak hiç doğru değil.”

“Şahsen Balotelli’ye daha fazla katlanamıyorum. Kulübün içinde takım arkadaşları onu takdir ediyor ve teknik ekip ona çok fazla saygı gösteriyor ve sempati duyuyor. Ancak, ona güvenen herkes sert bir duvara tosladı.”

Alaturka Online
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