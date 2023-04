Mario Bros. – Efe Teksoy Yazdı

REKOR KIRAN BİR GİŞE CANAVARI “THE SUPER MARIO BROS. MOVIE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; macera, komedi ve fantastik türündeki “THE SUPER MARIO BROS. MOVIE” adlı animasyonun bilinmeyenlerini, Amerika’nın Los Angeles merkezli en çok okunan internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

GÖLGE KRALLIK’TA MACERA

Universal Pictures, ikonik küresel eğlence markalarından Illumination Entertainment ve Nintendo, son 40 yıldır pop kültürün en ünlü tesisatçılarının rol aldığı yeni, beyaz perde macerası ‘’Süper Mario Kardeşler Filmi’’ni yapmak için ilk kez güçlerini birleştiriyor. Nintendo‘nun Mario video oyunu serisine dayanan 100 milyon dolar bütçeli The Super Mario Bros. Movie, vizyona girdiği ilk 5 günde küresel çapta 377 milyon dolarlık açılışıyla yeni bir rekora imza attı. Walt Disney Animation Studios tarafından üretilen Frozen 2‘nin 358 milyon dolarlık hasılatını geride bırakarak tüm zamanların en büyük animasyon açılışını yaptı. Aaron Horvath ve Michael Jelenic tarafından yönetilen bu heyecanlı animasyon, açıkça Mario‘ya dayansa da, (Punch-Out !! ve Star Fox gibi) diğer video oyunlarına birçok göndermede bulunuyor. Ayrıca Mad Max ve La casa de papel gibi popüler yapımlara da göndermeler yer alıyor. 1986 yapımı Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach! ve 1993 canlı aksiyon filmi Super Mario Bros.’un ardından üçüncü uzun metrajlı film uyarlaması. Aksiyon yüklü, coşkulu, sinematik komediyle izleyicileri daha önce yapılanlara hiç benzemeyen canlı ve macera dolu yeni bir düşsel evrene davet ediyor. Ayrıca bu yapımda, Mario’nun İtalyan kökenli Amerikalı olan sevimli ailesiyle tanışıyoruz. Yapımcıları arasında; Global gişe rekortmenleri Çılgın Hırsız, Minyonlar, Şarkını Söyle, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı yapımlarının şirketi Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri ile Süper Mario’nun Nintendo için yaratıcısı Shigeru Miyamoto yer alıyor. Müzikleri ise birçok ünlü sinema ve televizyon filmi ile video oyununun müziklerinin bestecisi olan Brian Tyler’a ait.

ANİMASYONUN KONUSU

Brooklyn’li tesisatçılar ve erkek kardeşi Luigi, bir ana su borusunu tamir etmek için yeraltında çalışırken gizemli bir borudan aktarılarak sihirli, yeni bir dünyaya girerler. Ama kardeşler ayrı düşünce Mario, Luigi’yi bulmak için destansı bir maceraya çıkar. Mario, Mantar Krallığı sakini Toad’un yardımıyla ve Mantar Krallığı’nın iradesi güçlü yöneticisi Prenses Peach’ten aldığı bazı savaş eğitimleriyle kendi gücünü bulur, azmeder ve Luigi’yle ikisi bir arada olduğu sürece her şeyin mümkün olabileceğinde kararlıdır.

Süper Mario Kardeşler Filmi’nde olağanüstü bir komedi kadrosu yer alıyor. Aralarında Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black (Jumanji filmleri) Bowser rolünde, Seth Rogen (Kötü Komşular serisi) Donkey Kong rolünde, Fred Armisen (Portlandia, Saturday Night Live) Cranky Kong rolünde, Kevin Michael Richardson (American Dad!, Family Guy) Kamek rolünde ve Sebastian Maniscalco (Green Book) Spike rolünde yer alıyor. Ayrıca Süper Mario oyunlarından 30 yıldan uzun bir süredir Mario ve Luigi karakterlerini seslendiren özel seslendirmen olarak Charles Martinet yer alıyor.

YAPIM TASARIMI

Horvath ve Jelenic’in birlikte uzun bir çalışma geçmişleri var. Ama Süper Mario Kardeşler Filmi, bir filmi ilk kez birlikte yönetmenleri. Yönetmen Jelenic; “Teen Titans Go! To the Movies filmini yazdık ve yönettik ve bu ilk kez birlikte yönetmenliğimiz. Benim için bu yeni bir rol çünkü ben yazarlık kökenliyim. O yüzden bu film bize yeni bir çalışma ilişkisi fırsatı verdi. Normalde hikayeler üretip, farklı konular ve karakterler yaratırız. Şimdiyse daha büyük resme bakıyoruz. Birlikte belli bir tarzda çalışma geçmişimiz olsa da bu bizim için bir açıdan birbirimizi tekrar tanımak gibi oldu. Ayrıca TV kökenliyiz ve TV’de senaryoyu yazarsınız ve sayfada olanı yaparsınız. Sinema dünyasına girince kısa sürede başlarken çok iyi bir senaryonuz olsa da filmin yapım sürecinde çok değişeceğini öğrendik. Bizim için bu film için çeşitli tekrarlamalar için Matt [Fogel] ile çalışmak eğlenceli bir deneyim oldu. Bu filmi birçok kez yaptık ve her seferinde en iyi film oldu. Ama biz sürekli ‘Daha iyi yapabiliriz.’ Dedik. Sinema filminin doğası budur. İyi fikirleri hep daha iyi fikirlere dönüştürürsünüz.” diye belirtiyor.

Yeniden şekillendirme sürecinde yönetmenler vurgulamak istedikleri temayı oluşturmuşlar. Yönetmen Horvath şunları söylüyor; “Bu filmin en önemli teması azim. Asla pes etmemek. Süper Mario Kardeşler oyununu kaybetmenin tek yolu pes etmektir ve eğer oynamaya devam ederseniz daha iyi olursunuz ve sonunda Bowser’ı yenersiniz. O yüzden filmin teması bu oldu.”

MÜZİK

Süper Mario Kardeşler Filmi’nin müziği için yapımcılar, Hızlı ve Öfkeli 9, Transformers: Prime, Kartal Göz, Cehennem Melekleri üçlemesi, Iron Man 3, Danny Elfman’le birlikte Yenilmezler Ultron Çağı, Sihirbazlar Çetesi ve Crazy Rich Asians da dahil olmak üzere 100’ün üzerinde film için beste müzik yapan ünlü besteci Brian, Tyler’a başvurmuş. Tyler’ın Nintendo oyunlarına olan sevgisi ve video oyun müziklerindeki geçmişi onu görev için kusursuz kılmış. Tyler müziklere gösterilen özene vurgu yaparak şunları söylüyor; “Yıllar içinde Mario oyunu oynadığımda her zaman o dünyanın içine gerçekten atlamak nasıl olurdu diye düşünürdüm ve bu film bu hayali en iyi şekilde gerçeğe dönüştürüyor. Bu filmdeki herkes tarafından gösterilen özen gerçekten eşsiz. Hepimiz bu vizyonun, Mario’nun her birimiz için kişisel önemine bir övgü olması için çok özen gösterdik. Bu yüzden kendimi tamamen bu filme verdim. Bu fikrin, bu filmi izleyen herkes için bir gerçeklik olmasını istedim.”

Birçok klasik film gibi, film müziğinin merkezinde büyük bir orkestra var. Bu da Tyler’a orijinal Mario oyunlarında kullanılan çok sayıda 8 bit seslere de yer verirken aksiyon sahneleri için daha büyük, yakın sahneler içinse daha küçük boyutta hareket etme olanağı vermiş. Tyler şöyle anlatıyor; “E.T. klasik bir müziğin bir filmin hikayesini son derece tanımlanabilir temalarla nasıl anlatabileceğine örnek olarak akla gelen bir filmdir. İki kardeşin, kötü karakterlerin, romantizmin, mizahın, sihrin, aksiyonun müzikleri de beraberinde orkestral bir öğe getirdi.”

ANA MÜZİK

Nintendo bestecisi Koji Kondo, 1985’te Süper Mario Kardeşler’in ana müziğini yapmış. O zamandan beri popüler kültürde ikonik olmuş. Mario için sembolik müzikler yaptığını belirten Tyler şunları söylüyor; “Mario’nun müziğini çok iyi bilirim ve Koji Kondo’nun oyunlar için yaptığı tüm müziklere karşı nostaljik hissederim. Bu filmde Mario’yu temsil edecek yeni müzikler yapmanın yanı sıra onları Koji Kondo’nun oyunlar için yaptığı müzikle de birleştirmek büyük bir zevkti. Bu film için oyunların müziğini başlangıcından beri hala temsil eden duygusal derinlikte boyutta sembolik bir müzik yaptım.” Tyler’ın ve Kondo’nun müziklerinin üzerine yapımcılar nostaljiye de yönelmiş. Yönetmen Michael Jelenic çıktıkları ilgimnç yolculukla ilgili olarak şunları söylüyor; “Bize belli bir şekilde hissettiren ve hem bizi hem de bu filme çocuklarını getiren ebeveynleri çocukken oynadığımız zamana götüren 80’lerden müzikler bulduk. Filmin havasına çok belirgin bir duygu katıyor. Biraz alaycı bir tarzda ve insanlara bu filmi çok fazla ciddiye almadığımızı gösteriyor çünkü sonunda bu eğlenceli bir yolculuk oldu.”

MARIO MÜZİĞİNDE YENİ BİR SAYFA

Tyler, Kondo’yla ve yapımcı Shigeru Miyamoto’yla güçlü bir ilişki kurmuş. Bu da orijinal müzikleri filmin yapısınıda korurken bir yandan da Mario müziğinde yeni bir sayfa yaratmasına olanak vermiş. İki yönetmen ve üç stüdyo arasındaki bu iş birliği Tyler için mükemmel bir süreç yaratmış. Horvath en yetenekli müzisyenlerle çalıştıklarını belirterek şunları söylüyor; “Orijinal müzik, tüm Nintendo müziklerinde son derece güzel ve düşünceli bir şekilde başarılı oluyor. Bazen birkaç nota, birkaç bölüm, bazen de şarkının tamamı oluyor ama filmdeki en yetenekli müzisyenlerden bazıları tarafından çalınıp söyleniyor. Bir hayran olarak benim için dinlemek çok tatmin ediciydi.” Tyler, herkesin tek bir amaç için olanca güçleriyle çalıştıklarını belirterek şunları ekliyor; “Harika yönetmenler Aaron ve Michael’dan, bu girimi başlatan Japonya’daki muhteşem dostlarımız Shigeru Miyamoto ve Koji Kondo’ya, Universal’in harika müzik departmanından Illumination’ın müthiş lideri Chris Meledandri’ye kadar herkes tek bir amaç için çalışıyordu: Mario’nun ebedi fanları ve yeni fanlar için neşe getirecek ve unutulmaz bir deneyim yaşatacak muhteşem bir film yapmak. Bu filmin parçası olmaktan çok gurur duyuyorum.”

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE

Macera ve komedi türündeki The Super Mario Bros. Movie, sizleri benzersiz bir fantastik evrene götürecek heyecan dolu bir animasyon filmi.

