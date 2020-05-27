Mario Götze, eşinin leopar desenli elbisesini giydi, Borussia Dortmund’da bardak taştı!

Borussia Dortmund’un yıldız ismi Mario Götze’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladı. Götze ile yola devam edilmemesinin nedenleri tartışılırken Alman Bild gazetesi, 27 yaşındaki oyuncunun yaşam tarzının da kararda etkili olduğunu ileri sürdü.

Bu sezon Bundesliga’da yalnızca 5 maçta görev yapabilen Götze’nin ‘influencer’ eşi Ann-Kathrin Brommel’in oyuncu üzerinde ciddi etkisinin bulunduğu ve 8.4 milyon takipçisiyle Götze’nin sosyal medyadaki varlığının, futbolunun önüne geçtiği ifade ediliyor.

Tüm bu argümanlara örnek olarak ise Götze’nin eşiyle çektiği TikTok videosu gösterildi. İki kişinin birbirinin kılığına girerek yer değiştirdiği ‘flip the switch’ akımına katılan Götze, eşinin leopar desenli elbisesini giydi.

Günümüz trendleri içerisinde aslında masum görülebilecek video, uzun bir birikim sürecinin sonunda “bardağı taşıran son damla” olarak yorumlandı.

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’nın 113. dakikada Arjantin kalesine attığı golü kaydeden ve kupayı Panzerler’e getiren Götze, neredeyse o dönemden sonra bir daha eskisi gibi etkili olamadı.

Beklentilerin altında kaldığı bir Bayern Münih döneminden sonra yuvası, Borussia Dortmund’a dönen Götze’nin sahadaki performansı kadar antrenmanlardaki performansının da yetersiz kaldığı ve bu yüzden takımdan gönderildiği öne sürüldü.

Tüm bunların yanında hala 27 yaşında olan ve odaklanması halinde ciddi bir potansiyeli bulunan Götze’nin serbest kalması, pandemi nedeniyle bonservis vermekte zorlanacak takımlara cazip gelecektir. Götze’nin Avrupa’nın baş altı kulüplerinin radarına girmesi bekleniyor.