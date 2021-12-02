Market poşetine zam yok

Marketlerin yüzde 100 zam talep ettiği alışveriş poşeti 2022’de de 25 kuruştan satılacak. Kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019’da 25 kuruş olarak başlayan 2020 ve 2021’de de aynı ücretle devam eden plastik poşet ücretlerinin 2022’de de aynı ücretten devam etmesine karar verdiklerini duyurdu.

Buna göre, 2022 Aralık ayı sonuna kadar plastik poşet ücreti sabit kalacak.

MARKETLER YÜZDE 100 ZAM İSTEMİŞTİ

Sozcu.com.tr’nin dünkü haberi, marketlerin alışveriş poşetlerine yüzde 100 talep ettiğini ortaya çıkarmıştı.

25 kuruşluk market poşetlerinden devletin aldığı pay yeniden değerleme oranında artınca marketlerin aldığı pay azalmaya devam ediyor. Marketler de bu duruma karşı poşet fiyatlarına zam talep etmişti.

TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 25 AZALDI

Öte yandan, 2019 ve 2020’da plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atık oluşumunun engellendiği belirtiliyor.

Bu azalmayla ülkede plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı.

Uygulamanın amaçlarından olan “sera gazı salınımının azaltılması” noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salımına engel olundu. 2021 yılı sona erdiğinde uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olması öngörülüyor. Kısmi artışın nedeninin ise korona virüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendiriliyor.

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2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 13’üncü maddesinde yer alan “Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir” hükmü çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Plastik poşetlerin tüketicilere satış birim ücretlerinin belirlenmesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan “Plastik torbalara uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur” hükmü esas alınıyor. (İHA)



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