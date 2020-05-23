Market ve bakkallar bugün açık mı? Bayramın 1. günü market ve bakkallar çalışıyor mu?

Yazan:
Alaturka Online
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Geçtiğimiz haftaların aksine bu hafta 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında en çok merak edilen konuların başında bakkal ve marketler geliyor. Mutfak ve ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı öğrenmek istiyor.

BUGÜN MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında da hizmet verdi.

24 Mayıs Pazar yani bugün, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

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