Market ve tedarikçilere Rekabet ceza verecek mi?

Fahiş fiyat tartışmaları yeniden gündeme gelirken, geçen yıl aynı gerekçe ile başlatılan soruşturmada son dönemece girildi. Firmaların sözlü savunması alınacak.

Coronavirüs salgınının tüm şiddeti ile devam ettiği geçen yıl market ve tedarikçiler yine fahiş fiyatların sorumlusu olarak gösterilmiş ve denetimler başlatılmıştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçerken market raflarındaki ürün fiyatları yine tartışmaların odağında yer alıyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, zincir marketleri uyarması ve denetimlere ağırlık verileceğini açıklamasından sonra bazı marketler hakkında başlatılan soruşturma da sessiz sedasız ilerledi.

SÖZLÜ SAVUNMA YAPILACAK

Soruşturma hakkında SÖZCÜ’ye bilgi veren Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, “20 Mayıs’ta başlatılan soruşturmanın sonuna gelindi. Soruşturma kapsamında, Turgut Aydın’a ait A101, Mustafa Latif Topbaş’a ait BİM, Anadolu Grubuna ait Migros, Sabancı Grubuna ait Carefoursa ve Ülker grubuna ait Şok zincir marketlerin yanında, tedarikçiler arasında bulunan Suudi Prens El Velid Bin Talal’a ait Yudum ve Sırma gibi markalara yağ üreten Savola Gıda ile ABD merkezli Procter&Gamble firmaları cuma günü gönderilen bir yazı ile 27 Ekim 2021 günü sözlü savunmaya çağrıldılar” diye konuştu.

Ayaydın şunları söyledi: “Soruşturma heyetinin bu firmalarla ilgili Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ettiğine yönelik tespitler yaptığını, bu nedenle bu firmaları son kez bir de sözlü olarak dinleyip, aynı gün veya en geç 15 gün içinde nihai kararını verecek” dedi.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın verdiği bilgiye göre, Rekabet Kurulu, sözlü savunma toplantısından sonra, soruşturma heyetinin hazırladığı rapor ve sözlü savunma sonucu, bu firmaları rekabeti ihlal etmedikleri yönünde bir kanaate varması halinde ceza vermez ve dosyayı kapatır. Eğer rekabetin ihlal edildiğine yönelik kanaate ulaşırsa, firmaların bir önceki yılda elde ettiği cironun yüzde 10’una kadar para cezası verebilir.

Rekabet Kurulu’nun kararlarının idari yargının denetimine tabi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD seyahati öncesi ve seyahat sonrası 5 marketle ilgili fahiş fiyat iddiaları bu soruşturma kapsamının dışındadır. Erdoğan’ın güncel fahiş fiyat iddiaları ile ilgili Rekabet Kurulu ayrıca yeni bir soruşturma açabilir ki; gözler bu konuda da Rekabet Kurulu’na çevrilmiş durumdadır. Erdoğan’ın iddiaları üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş 5 müfettiş görevlendirmişti. Muş, yasal yetkilerini kullanıyor” dedi.