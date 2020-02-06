Marketler midyecilere rakip çıktı

Sibel GÜLERSÖYLER

İstanbul’da her köşe başında görmeye alışık olduğumuz midye tezgahları artık market reyonlarında da satılmaya başlandı. Daha önce toptan marketlerde satılan kabuklu deniz midyesi süpermarketlerde de satılmaya başlandı. 50 ve 100’er adet satılan midyeler, midye yetiştiricilik tesislerinden getirilecek. Henüz doldurulmayan midyeler marketlerde 50’li ve 100’lü paketler halinde satılıyor. 50’lik midye 20 TL’ye, 100’lük midye ise yaklaşık 40 TL’ye satılıyor.

“MİDYE SOKAK KÜLTÜRÜDÜR, MARKETTE TUTMAZ”

İstanbul Balat’taki Midyeci Zübeyir, midyelerin marketlerde satılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, “Bizim müşterilerimiz sabittir. Yazın 2 bin, kışın ise bin 500 kadar midye satarız. Tabi, bu rakamlar İstiklal’de ya da Beşiktaş’ta farklılık gösterebilir. Biz aynı zamanda midyelerimizi de kendimiz yaptığımız için, vatandaşların el lezzeti anlamında yine bizi tercih edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Midyenin bir sokak lezzeti olduğunu anlatan Midyeci Zübeyir, “Kimse marketten midye alıp evinde yapmaz, bu bir sokak kültürüdür, marketlerde midye satışı daha önce de denenmişti ancak tutmamıştı” dedi.

Halil ATAŞ / Bursa

“ÇİFTLİK MİDYESİ SAMAN GİBİDİR”

Bursa’da restoran işletmecisi olan Soner Akdağ, uzun yıllardır midye sattığını belirterek ünlü bir marketin midye satışı yapmasının küçük mideye tezgâhı açanların satışlarını etkileyeceğini söyledi.

Marketlerin satacağı midyelerin deniz midyesi olmadığını öne süren Akdağ, şöyle konuştu:

“Çiftlik midyesi, saman gibidir, lezzeti yoktur. Lezzetli olan ise denizden çıkan midyedir. Biz denizden çıkanı satıyoruz. Midye tüketiciye günlük taze sunulmalı. Soğutucu da bekletemezsiniz. Adamın midesini bozarsınız. O büyük market de bunu tüketiciye günlük satmalı. Küçük boy, büyük boy midye var. Biz küçük boyu 40 kuruşa alıp 1 TL’ye, büyük boyu ise 75 kuruşa alıp 1,5 TL’ye satıyoruz. Bunun içinde limonu da var. Market kaça satacak çok merak ediyorum.”

KÜÇÜK ŞEHİRLERİ ETKİLEMEZ

Bursa’daki bir diğer midye satıcısı Yakup Çetinkaya da, marketlerde midye satışının sadece büyük şehirleri etkileyeceğini belirterek, “Bize her gün taze geliyor. Sabah 4 civarında sıcak bir şekilde geliyor. Büyük markette her gün taze bulamazsınız. Genellikle haftalık alınıyor bu durumda bayatlıyor” dedi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale

“KARŞIYIZ, UMARIM SESİMİZİ DUYARLAR”

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ve Çanakkale Merkez de midyecilik yapanlar ise, “Büyük firmaların sektöre girmesi, küçük satıcıları etkiler. Bu işten zaten cüzi miktarda kazanç oluyor. Büyük firmalar girince de üzücü bir durum olur. Bu duruma karşıyız. Büyük marketler, bakkalları nasıl etkilediyse, bu durumda aynısını yaşatacak. Umarız sesimizi duyarlar” diye konuştu.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ

“SOKAKTAKİ VATANDAŞ MARKETTE MİDYE ARAMAZ”

3 yıldır midye satarak geçimini sağlayan Elazığlı Yusuf Penzeroğulları, marketlerin midye satacak olmasının kendilerini etkilemeyeceğini belirterek, “Biz esnaf marketlerde satılmasına karşı değiliz satarlar ya da satmazlar onların bileceği iş. Ama sokaktaki vatandaş gidip marketlerde midye arayamaz. Vatandaşlar burada arabalarını bırakıp uzak bir markette midye mi alacak? Ancak sokakta geçen bir vatandaş midyeciyi gördüğü an arabasını durduruyor ve midyesini alıyor. Marketlerde midye satışları elbette ki bizleri etkileyecektir. Ancak aynı zevki vermez. Benim imkanım olsa bu midyeyi hem soğuk hem sıcak satmayı düşünüyorum ama imkanım olmadığı için yapamıyorum. Bu gibi yiyeceklerde halk sağlığına önem vermek gerekiyor bunun için olabildiğinde titiz olmaya çalışıyorum. Tabi büyük marketlerde midye satılması ekonomik olarak bizleri etkilemesi kaçınılmaz” diye konuştu.

Yaşar Anter/ Bodrum



BODRUM

“SÜPERMARKETLER BİZİ ETKİLEMEZ”

Muğla Bodrum’da yaklaşık 30 yıldır 4 kardeşi ile birlikte sosyetenin cennet tatil beldesinde midye satan 55 yaşındaki Abdürrahim Sarı, marketlerin midye satışının kendilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Kardeşleri Halim Sarı (50), Vahap Sarı (49), Mecit Sarı (46), Mesut Sarı (44) ile birlikte Göltürkbükü, Yalıkavak, Bodrum Merkez, marinalar, Ortakent-Yahşi, Bitez ve Turgutreis’te yaklaşık 30 noktada midye satışı yapıyor.

Sarı Kardeşler Midyecilik Limited Şirketi’nin yöneticisi Abdürrahim Sarı, süpermarketlerin midye satışı yapmasının kendilerini etkilemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bizi etkilemez çünkü bizim müşteri potansiyelimiz farklıdır. Bizde midye yiyenler süpermarketlerden almaz, ailemle birlikte yaklaşık 50 yıldır bu işi yapıyoruz, midyeciliğin içinde doğduk büyüdük, artık Bodrum ve İzmir’de marka olduk, çünkü güvenli ürün veriyoruz, süpermarketler ya fabrikasyon yapıp satacak ya da üreticilerden ucuza alıp satacak, bizler gibi tezgahta ve kendilerine ait iş yerlerinde midye satışı yapanları etkilemez, bu nedenle konuya olumsuz bakmıyorum, satsınlar, Allah herkesin rızkını verir, biz iyi kaliteli ürün yaptıktan sonra etkilenmemiz söz konusu olmaz, ayrıca midye tüketicisi midye tutkunları da süpermarketten ziyade yine gelir bizlerden alır.”