Marketlerde corona virüsü endişesi

Daha çok büyük zincir marketlerde yoğunluk yaşanırken mahalle arası marketlerde ise sakinlik gözlendi. Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası ile ilgili “Türkiye’de evet doğru, artık vakamız var; ama bu vaka ‘Türkiye’de virüs dolaşıyordur’a neden olmuyor” demişti. Ayrıca Gıda Perakendecileri Federasyonu Galip Aykaç da ürün tedariki noktasında bir sorun olmadığını ifade etmişti.

TEMİZLİK VE GIDA REYONLARI BOŞALDI

Kozyatağı’ndaki markette temizlik ve gıda reyonları boşaldı. Vatandaşların daha çok kolonya, ıslak mendil, el sabunu ve peçete gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünlerini stokladığı gözlendi. Reyonlar boşaldıkça yerlerine stoklardaki ürünler çıkarıldı.

STOKLARDA SIKINTI YOK AÇIKLAMASI YAPILDI

Öte yandan Türkiye’deki büyük gıda marketlerinin çatı örgütü Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Türkiye’de görülen corona virüsü vakası ardından, tüketicilere ürün ve hizmet tedarikinde bir sıkıntı öngörülmediğini açıkladı.

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, marketlerdeki ürün stoklarının yeterli olduğunu ifade ederek, “Virüsün Çin’de ilk tespiti, ardından diğer ülkelerde görülmesi ve vaka sayılarının artmasıyla, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ülkemizde de bir vaka ile karşılaşılması olasılığına dair önlemlerimizi almıştık” diye konuştu.

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