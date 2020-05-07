Marketlere rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 market ve şirket hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma açılan market ve şirketler arasında Migros, Metro, BİM, Şok, CarrefourSa, Yunus gibi zincir marketlerle Beypi, Banvit, Colgate, Watson, Gratis, Eczacıbaşı gibi gıda, temizlik ve kişisel bakım şirketleri bulunuyor.

HUKUK İHLALİ OLABİLİR

Rekabet Kurumu, Covid-19 salgınının ilk başladığı günden bu yana fiyat artışları ve arz zincirinde yaşanan piyasa aksaklıklarına yönelik uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunmuştu.

Kurumun aldığı soruşturma kararının, son bir aydır yapılan analizlere göre gıda ve temizlik, hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile uğraşan şirketlerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlamı taşıdığı bildirildi.

Kurul’un salgın dönemi nedeniyle bu soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayacağı belirtiliyor. Salgın sürecinin Ramazan ayı ile birleşmesinin de Kurul kararını tetikleyen faktörlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Kurul’un ayrıca zincir marketlere yönelik halen yürüyen bir sektör incelemesi de bulunuyor.

Aralarında büyük markalar bulunuyor

Rekabet Kurulunun soruşturma açtığı market ve şirketler şöyle: Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri, Banvit, BİM, Beypi Beypazarı, CarrefourSA, Colgate-Palmolive Temizlik, Çağrı Gıda Temizlik, Dalan Kimya, Dentavit Sağlık, Eczacıbaşı Tüketim, Evpaş Evyap, Gratis, Johnson and Johnson, Karizma Beşler Et Gıda, Katmer Un İrmik Sanayi, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Migros, Metro Grosmarket, Nestle Waters Gıda ve Meşrubat, Nivea Kozmetik, Procter & Gamble Tüketim Malları, Savola Gıda, Söke Değirmencilik, Şok Marketler, Türk Henkel Kimya, Unilever Sanayi, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri, Yeni Mağazacılık, Yunus Market İşletmeleri.