Marketlerle ilgili bir yasak kararı daha

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde alınan yasak kararlarına yenileri ekleniyor.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanırken, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan market ve süpermarketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Kurul kararında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verildi denildi. DHA

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