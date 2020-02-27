Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Markette karşılaşan Khalid D.M. ile C.S.M., iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S.M., Khalid D.M.’yi eşi ve çocuğunun yanında bıçakla saldırdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Boğazına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Khalid D.M. olay yerinden kaçarak kurtulurken, C.S.M. ise kayıplara karıştı.

Yol kenarındaki bir taksici tarafından alınarak özel hastaneye götürülen Khalid D.M., tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan C.S.M. ise polis ekiplerince 15 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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