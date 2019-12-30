Marmara Adası elektrik kesintisi nedeniyle 10 bin kişi etkilendi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası’na uzun saatlerdir elektrik verilemiyor. Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulunmuş, kesintinin nedeni olarak Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi olarak açıklamıştı.

ADAYA JENERATÖRLER KURULUYOR

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle elektrik dağıtım firması tarafından jeneratör kurma çalışmalarına başlandı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’den (UEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintisinin bir geminin denizin altından geçen kablolara zarar vermesiyle oluştuğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada, karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmaları aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Jeneratör kurma çalışmalarına başladık.”

Marmara Adası’nda dün saat 15.00 sularında denizin dibinden giden enerji iletim kablolarının arızalanması nedeniyle elektrikler kesilmişti. Bunun üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri kabloların tamiri için çalışma başlatmış ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamamıştı.

UEDAS ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Marmara adasında süren elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında UEDAS tarafından bir açıklama yapılmadı. Marmara adasına elektriklerin geleceği saat açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.