Marmara Bölgesi’nde sıcaklık 4 ila 9 derece düşecek

Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren hava sıcaklığının yağışlarla düşmesi ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu bölgede, 19 Eylül’den itibaren hava sıcaklığının kademeli olarak düşeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren yağışlarla hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günleri Sakarya çevresinde, perşembe günü ise bölge genelinde yerel olarak görülecek sağanak şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günleri ise bölgenin doğusunda aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz ediyor.

Bölge illerinde bu hafta beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları 19 Eylül Pazartesi ve 23 Eylül Cuma günleri için şu şekilde:

“İstanbul 24-18, Edirne 25-21, Kırklareli 24-20, Tekirdağ 25-22, Kocaeli 29-20, Sakarya 25-19, Yalova 24-16.” (AA)

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