52.9 F
Los Angeles
29 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemMarmara Bölgesi’nin bir kısmı beyaza büründü

Marmara Bölgesi’nin bir kısmı beyaza büründü

Alaturka Online
Alaturka Online

Bursa kent merkezinde iki gündür zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kara bıraktı.

Şehrin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, binaların çatıları ve araçların üzerinde örtü oluşturdu.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli de karla kaplandı. İlçenin yüksek kesimlerindeki Koçu, Göktepe ve Karaoğlanlar kırsal mahallelerindeki yoğun yağış nedeniyle yolların açık tutulması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

BALIKESİR’DE KAR YAĞIŞI

Balıkesir’in Kepsut, Dursunbey ve Sındırgı ilçeleri de mart ayında kar yağışı aldı.

Kepsut’un yüksek kesimlerinde başlayan yağış özellikle kırsal Dalköy, Bükdere, Kızıloluk, Serçeören, Durak, Ahmetölen ve Örenli mahallerinde yoğunlaştı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı bu yerleşim birimlerinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı.

Dursunbey’e bağlı Çanakçı, Alaçam ve Osmaniye ile Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerindeki Kertil, Derecikören, Yaylabayır ve Yüreğir kırsal mahalleleri de karla beyaza büründü.  (AA)

Gündem
Önceki haber
Erdoğan: Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacak
Sonraki haber
Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti’den neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,392BeğenenlerBeğen
16,227TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,709TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States