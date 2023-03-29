Marmara Bölgesi’nin bir kısmı beyaza büründü

Bursa kent merkezinde iki gündür zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kara bıraktı.

Şehrin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, binaların çatıları ve araçların üzerinde örtü oluşturdu.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli de karla kaplandı. İlçenin yüksek kesimlerindeki Koçu, Göktepe ve Karaoğlanlar kırsal mahallelerindeki yoğun yağış nedeniyle yolların açık tutulması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

BALIKESİR’DE KAR YAĞIŞI

Balıkesir’in Kepsut, Dursunbey ve Sındırgı ilçeleri de mart ayında kar yağışı aldı.

Kepsut’un yüksek kesimlerinde başlayan yağış özellikle kırsal Dalköy, Bükdere, Kızıloluk, Serçeören, Durak, Ahmetölen ve Örenli mahallerinde yoğunlaştı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı bu yerleşim birimlerinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı.

Dursunbey’e bağlı Çanakçı, Alaçam ve Osmaniye ile Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerindeki Kertil, Derecikören, Yaylabayır ve Yüreğir kırsal mahalleleri de karla beyaza büründü. (AA)