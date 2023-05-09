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9 Mayıs 2023
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Marmara Denizi’nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AFAD tarafından verilen bilgiye göre saat 10.20’de merkez üssü Bursa’nın Mudanya ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem yerin yaklaşık 7.5 kilometre derininde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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