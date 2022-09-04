Marmara Denizi’nde avlanan balıkçılar denetlendi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla beraber balıkçılara yönelik denetimler arttı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, avlanan balıkların boyları ve teknelerin evraklarını kontrol etti. Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkların boylarını denetledi. Yapılan denetimlerde, boy standartlarını karşılamayan 19 kasa kefale el konulurken, 14 bin 160 TL para cezası uygulandı.



Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Hamsi 9 cm, istavrit 13 cm, palamut 25 cm ve lüferin 18 cm olması gerekiyor. Bunun nedeni balıklara ömürlerinde bir kez üreme fırsatı vermek. Balıklar da nesillerini devam ettirebilsin ki; bizler hem tüketiciler hem de denizciler olarak sürdürülebilir avcılık yapabilelim.” (DHA)

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