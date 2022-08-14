Marmara Denizi’ne akan dere siyah renge büründü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Kınıklı deresinin bir kez daha siyah aktığı görüldü. Kirliliğe fabrikaların sebep olduğunu öne süren çevreciler, bakanlığı acilen denetim yapmaya çağırdı.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri aktivisti Özgür Aksun, “13 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00 sularında atıklar dereye boşaltıldı. Bu atıklar denize ulaştı. Bu bölgede ağır bir atık kokusu var” diyerek durumu aktardı.

Kimyasal tesislerin denetiminde yetersizlik olduğuna vurgu yapan Aksun, “Çevre bakanlığını yine buraya çağrıyoruz, yardımlarını talep ediyoruz. Kimyasal tesislerin acilen denetlenmesini ve işlem yapılmasını istiyoruz. İnsanlar burada plaja giriyor. Burası bir turizm alanı” dedi.

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