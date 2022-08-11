Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite’nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 132 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecek.

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